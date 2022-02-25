В Челябинской области ввели ограничение на получение материнского капитала

Получить маткапитал на третьего ребенка стало сложнее. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Депутаты заксобрания Челябинской области сразу в трех чтениях приняли поправки в региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Вводятся дополнительные ограничения для претендентов на областной материнский капитал. Чтобы получить деньги, нужно проживать в Челябинской области минимум три года.

—Данный критерий обеспечит соблюдение индивидуального подхода при предоставлении областного материнского капитала семьям, которые постоянно проживают на территории Челябинской области, — отметила глава регионального минсоца Ирина Батурина.

Поправки внесены губернатором Алексеем Текслером и получили единогласное одобрение депутатов заксобрания.

Сейчас право на областной материнский капитал имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Сумма составляет 108 тысяч 160 рублей при рождении третьего и последующего ребенка. В 2021 году областной капитал получили более 4 тысяч южноуральских семей. Сумма выплат составила 429 млн рублей.

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