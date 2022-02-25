Продолжается прием работ на открытый литературный конкурс «Как енот Полигошка мусор победил»

Полигон ТБО объявил о приеме заявок для участия в открытом литературном конкурсе «Как енот Полигошка мусор победил». Прием работ от участников просветительского экопроекта продлится до 14 марта включительно.

В адрес конкурсной комиссии поступило уже более 30 работ. Что примечательно, больше всего заявок прислали дети из Троицкого района. Самым популярным жанром среди участников оказалась сказка, а основной возраст авторов — 12-13 лет. Неожиданную активность проявляют и самые маленькие — 6-летние воспитанники детских садов. Малыши в основном рассказывают короткие стишки про енота Полигошку и его любовь к чистоте и порядку. Несмотря на то, что некоторые работы не соответствуют конкурсным требованиям — особенно работы младшей возрастной группы, — они не останутся незамеченными. Организационный совет Конкурса принял решение учредить дополнительные номинации. Кроме главного победителя будут определены и поощрительные призовые места: в категории участников 6-8, 9-11 и 12-14 лет.

Напомним, принять участие в открытом литературном конкурсе может любой житель Челябинской области в возрасте от 6 до 14 лет. Те ребята, которым небезразлично будущее нашей прекрасной планеты. И они точно знают, почему обращение с отходами требует цивилизованного подхода. У них есть экологическая гражданская позиция и ответы на ряд простых, но злободневных вопросов, таких как:

• Почему нельзя мусорить в лесу и на улицах?

• Зачем сокращать количество производимого мусора?

• Почему люди должны менять свои привычки и отказаться от сверхпотребления?

• По какой причине необходимо складывать мусор только в организованных местах?

• Для чего нужно сортировать отходы на пластик, бумагу, металл и другие виды вторичного сырья?

• Какой вред приносит мусор живой природе?

Экопроект имеет литературный формат. От участников требуется представить на конкурс одно произведение, выполненное в любом жанре: поэма, басня, рассказ, повесть и пр. Ограничений нет, главное, чтобы автор обладал пониманием проблематики — если люди не избавят планету от последствий своей жизнедеятельности, то лишат здорового будущего последующие поколения. Поэтому мусор должен быть побежден и уничтожен.

По условиям конкурса, главным героем произведения (и победителем мусора) должен быть маскот «Полигона ТБО» — енот Полигошка. Литературный Полигошка может бороться с хулиганами, которые раскидывают фантики во дворах, организовывать раздельный сбор мусора, делать из банок и картона новые полезные вещи. И даже построить завод по переработке мусора вместе с инопланетянами или другими зверятами — почему бы и нет?

Сюжет истории о том, как именно Полигошка будет спасать мир от нашествия вредоносных отходов, каждый участник должен придумать сам. Полет творческой фантазии приветствуется, а самые неординарные сценарии обязательно будут оценены по достоинству.

Победитель станет настоящим писателем! Его произведение будет проиллюстрировано профессиональным художником и издано типографским тиражом. А книгу презентуют на торжественном мероприятии — в окружении журналистов, фотографов и гостей. Как и принято, юный литератор даст интервью и подпишет экземпляры своего первого издания.

Литературный экопроект «Как енот Полигошка мусор победил» состоится при информационной поддержке и соорганизаторстве «Централизованной библиотечной системы города Челябинска» и Министерства экологии Челябинской области.

Важно! Принимаются только произведения собственного сочинения участника. Работы, выполненные родителями, учителями и воспитателями рассматриваться не будут. Просим внимательно изучить Положение конкурса во избежание недоразумений.

Условия участия:

Конкурсанты могут представить работу, выполненную в любом литературном жанре, а также с любым названием в котором должен фигурировать енот Полигошка — символ Полигона ТБО в Полетаево. Размер произведения не более 7000 знаков без пробелов. Старт приема заявок 14 февраля 2022 года, окончание приема конкурсных работ — 14 марта 2022 года;

Для регистрации участия на электронный адрес Press@poligontbo.info необходимо направить:

• Анкету участника (подробнее в Положении конкурса);

• Готовую работу в формате документа Word;

• А также короткое видеоинтервью с рассказом автора о себе, а также ответом на вопрос: «Почему нужно спасать планету от мусора?».

С Положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

С нетерпением ждем истории о том, как енот Полигошка мусор победил! И желаем творческой удачи всем ребятам!

Новости компании.