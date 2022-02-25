Суд оставил в силе приговор жителю Челябинской области, убившему собутыльника ножницами

Орудием убийства стали ножницы Фото: Анастасия ОСИПОВА

Житель челябинской области не смог оспорить приговор, который ему вынесли за убийство и угрозу убийством.

41-летний мужчина пришел в гости в квартиру к своему знакомому в Коркино, чтобы вместе выпить спиртного. Во время застолья разгорелась ссора. Гость схватил ножницы и 25 раз ударил ими хозяина. Тот умер от ран.

В попойке участвовала также женщина. Ей агрессор угрожал убийством и нанес 19 ударов ножницами. Женщина осталась жива, полученные ей порезы в суде посчитали легким вредом здоровью.

Коркинский городской суд приговорил убийцу к 10 годам и 8 месяцам заключения в колонии общего режима. Как рассказали в областной прокуратуре, осужденный попытался оспорить судебное решение. Но Челябинский областной суд оставил предыдущий приговор без изменений, коркинцу предстоит долгие годы провести в колонии.

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