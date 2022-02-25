В Магнитогорске Челябинской области летом откроют гастропарк

Рестораны здесь откроют рестораторы Магнитогорска и Челябинска. Фото: attraction-place.ru

В июле 2022 года отроют первую очередь проекта «Притяжение» — парк, ресторан, фудмолл и развлекательные площадки. Об этом сообщает Chel.dk.ru. Ключевым объектом будет фудмолл площадью 2000 кв.м.: ресторан на первом этаже и 14 небольших точек с разными кухнями мира — на втором этаже.

Как сообщает пресс-служба «Притяжения», арендаторами станут рестораторы Магнитогорска и Челябинска. Одновременно ко Дню металлурга 17 июля откроются светомузыкальный фонтан, парк 23 га, детские площадки. На данный момент обустроена дорожная сеть и коммуникации, застройщик проектирует и возводит основные здания.

К 2023 году откроются «Кидбург», музей занимательной науки и детский интерактивный театр, а также фитнес-центр с бассейном. Еще через два года проект будет полностью завершен — появится океанариум, ледовая и фристайл-арены, отель, озеро и деловой комплекс.

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