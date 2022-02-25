Челябинский «Трактор» всухую обыграл «Металлург» в товарищеском матче

В контрольном матче «Трактор» переиграл «Металлург» со счетом 5:0. Фото ХК «Металлург».
В первом матче, который прошел в Челябинске 20 февраля, «медведи» в серии буллитов одолели «лис» — 3:2. Сегодня, 25 февраля повторный контрольный матч прошел в Магнитогорске.
В первом периоде счет открыл Томаш Гика, во втором — «Трактор» забросил еще три шайбы (Теему Пулккинен, Лукаш Седлак и Виталий Кравцов). В третьем отрезке матча за минуту до сирены вновь отличился Теему Пулккинен, сделав счет окончательным — 5:0.
По решению КХЛ плей-офф открытый чемпионат России начнется 1 марта. В этот день в первом раунде «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком», «Металлург» — с «Барысом».
Напомним, магнитогорский «Металлург» стал победителем, пусть не завершившегося, регулярного чемпионата КХЛ.
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