В СберБанке ответили на главные вопросы, связанные с введением санкций

Фото: Иван МАКЕЕВ

В СберБанке ответили на самые волнующие вопросы россиян, связанные с введением санкций и работой банка.

— Какие ограничения возникли после введения санкций?

— Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме.

— Как купить или продать валюту?

— Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

— Могу ли я получить валюту со своего счета?

— Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счете, доступны по первому требованию.

— Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать?

— Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено.

Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.

— Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера?

— Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений.

— Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?

— Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.

— Смогу ли я расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay?

— Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера как и раньше.