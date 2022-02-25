В СберБанке ответили на главные вопросы, связанные с введением санкций

Фото: Иван МАКЕЕВ
В СберБанке ответили на самые волнующие вопросы россиян, связанные с введением санкций и работой банка.
— Какие ограничения возникли после введения санкций?
— Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме.
— Как купить или продать валюту?
— Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
— Могу ли я получить валюту со своего счета?
— Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счете, доступны по первому требованию.
— Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать?
— Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено.
Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.
— Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера?
— Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений.
— Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?
— Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.
— Смогу ли я расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay?
— Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера как и раньше.