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Дом. Семья25 февраля 2022 17:47

Лунный календарь и пакетик семян в подарок: «Зеленый номер» Комсомолки выйдет в марте

Редакция КП готовит спецвыпуск к дачному сезону
Елена АПИНА
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журналисты собрали полезности к дачному сезону.

журналисты собрали полезности к дачному сезону.

Специальный «Зеленый номер» Комсомольской правды выйдет в марте 2022 года. Традиционно помимо 8 полос, подготовленных с экспертами, к выпуску прилагается лунный календарь и пакетик семян.

С ранним потеплением садоводы уже начали сажать ростки у себя дома. Подготовиться помогут опытные агрономы, которые расскажут, как организовать огород так, чтобы на даче отдыхать, а не пахать; как заготовить свою почву лучше магазинной; что такое «московский метод» и стоит ли его использовать. Также журналисты собрали в одну таблицу сроки посевов по каждой из культур, придумали самые экологичные горшочки для высадки рассады.

Уже в начале марта «Зеленый номер» поступит в газетные киоски Челябинской области.

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