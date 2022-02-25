Путин подписал указ о награждении хоккеистов Челябинской области за серебряные медали Олимпийских игр

Воспитанник магнитогорского хоккей и игрок «Металлурга» Егор Яковлев с серебряной медалью Олимпиады. Фото ХК «Металлург».

На Олимпийских играх в Пекине российская сборная завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых). Среди отличившихся спортсменов и четыре представителя Южного Урала — игрок «Трактора» Сергей Телегин и «Металлурга» — Артем Минулин, Егор Яковлев, и Андрей Чибисов. В составе сборной России они завоевали серебряные медали в хоккейном турнире (в финале наша команду уступила сборной Финляндии).

Сегодня 25 февраля , президент России подписал указ о присуждении государственных наград российским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Сергей Телегин, Артем Минулин, Егор Яковлев, и Андрей Чибисов награждены Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Также спортсмены получат и полагающиеся за второе место премиальные — это по 2,5 млн рублей каждый.

С 2012 года государственные премии для российских олимпийских чемпионов и призеров неизменны — 4 миллиона рублей за первое место, 2,5 миллиона — за второе, 1,7 миллиона — за третье.

Среди награжденных также два воспитанника южноуральской школы хоккея, сейчас представляющие другие регионы страны — Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Награду получил и нынешний форвард «Трактора» Владимир Ткачев, который также боролся за медали в составе олимпийской сборной России.

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