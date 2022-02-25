В Челябинске на покупку 30 трамваев потратят 1,8 млрд рублей

Именно так будут выглядеть новые вагоны. Иллюстрация: Миндортранс Челябинской области

В Челябинске определились с поставщиком 30 новых трамваев для парка общественного транспорта. Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона, победителем электронного аукциона стал Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ).

По данным портала госзакупок, на участие в торгах была подана одна заявка. В итоге контракт с УКВЗ как с единственным участником аукциона был заключен по начальной цене в 1,79 млрд рублей. Стоимость одного трамвая обойдется Челябинску на сумму около 60 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик будет обязан привезти в город первые 10 трамваев до 1 июня, а остальные 20 — до начала сентября. При этом все вагоны должны быть выпущены в 2022 году.

Новые трамваи будут низкопольными, оснащенными USB-розетками, точками раздачи Wi-Fi и системами автоматического пожаротушения. Кроме того, машины смогут автоматически подсчитывать количество пассажиров, а в дверях вагонов при закрытии будут включаться красные огни.

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