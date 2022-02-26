В Челябинской области заболели коронавирусом 211 школьников

С начала пандемии в регионе зафиксировали 277 457 случаев Фото: Валентина ВАГАНОВА

Число новых заболевших коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 2 784 человек (накануне эта цифра составляла 2 948). Среди них 211 школьников. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 277 457 случаев.

По данным минздрава Челябинской области, за минувшие сутки выписали 1776 человек. Всего 230 938 выздоровели южноуральцев.

Не удалось спасти 15 человек. Всего умерли 8 197 заболевших коронавирусом.

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