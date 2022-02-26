После массовой проверки маршруток из Челябинской области выдворят пятерых мигрантов

ГУ МВД России по Челябинской области провело профилактическое мероприятие «Маршрутка-Нелегал». Фото 74.мвд.рф
Госавтоинспекция совместно с сотрудниками управления по вопросам миграции проверили 410 маршруток, автобусов и такси, за рулем которых были мигранты. В ходе рейда зафиксировано 62 нарушения.
Из них 47 связаны с нарушением правил пребывания на территории Российской Федерации, 15 — с нарушением порядка осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 94 нарушения ПДД.
— Судебными органами принято пять решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ, из них четверо помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Наложено административных штрафов на сумму 127 тысяч рублей.
Кроме того, иностранцев проверили на причастность к преступлениям. Все дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, профилактическое мероприятие «Маршрутка-Нелегал» проходило в течение одного дня по всему региону.
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