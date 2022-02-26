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Общество26 февраля 2022 8:39

После массовой проверки маршруток из Челябинской области выдворят пятерых мигрантов

Всего проверено 410 транспортных средств
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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ГУ МВД России по Челябинской области провело профилактическое мероприятие «Маршрутка-Нелегал». Фото 74.мвд.рф

ГУ МВД России по Челябинской области провело профилактическое мероприятие «Маршрутка-Нелегал». Фото 74.мвд.рф

Госавтоинспекция совместно с сотрудниками управления по вопросам миграции проверили 410 маршруток, автобусов и такси, за рулем которых были мигранты. В ходе рейда зафиксировано 62 нарушения.

Из них 47 связаны с нарушением правил пребывания на территории Российской Федерации, 15 — с нарушением порядка осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 94 нарушения ПДД.

— Судебными органами принято пять решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ, из них четверо помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Наложено административных штрафов на сумму 127 тысяч рублей.

Кроме того, иностранцев проверили на причастность к преступлениям. Все дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, профилактическое мероприятие «Маршрутка-Нелегал» проходило в течение одного дня по всему региону.

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