Жителю Магнитогорска грозит пожизненное лишение свободы за полкило «синтетики»

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Магнитогорске сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Во время обысков у него дома нашли 575 граммов мефедрона. Также у него были изъяты предметы для изготовления запрещенных веществ.

— Полицейские установили, что подозреваемый планировал сбывать его посредством сети Интернет при помощи организации временных тайников-закладок на территории Магнитогорска за денежное вознаграждение, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.

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