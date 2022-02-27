За сутки в Челябинской области ковидом заболели еще две сотни школьников

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 27 февраля 2022 года в регионе зафиксировали 280 072 случая коронавируса. За прошедшие сутки ковид нашли в 2 615 человек, среди которых 203 — школьники.

При этом из больничных палат выписали 4 186 южноуральцев, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 235 124 пациента. Еще 36 695 человек остаются под наблюдением врачей. Не обошлось и без летальных случаев — за сутки от ковида умерло 14 человек.

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