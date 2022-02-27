Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 февраля 2022 6:40

В Челябинской области ожидается изморозь, туман и гололед

Прогноз погоды в Челябинской области на 27-28 февраля
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Челябинске прогнозируют плюсовую температуру

В Челябинске прогнозируют плюсовую температуру

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области ожидается изморозь, гололед и туман. Такие прогнозы сделали в региональном гидрометцентре на сегодня, 27 февраля. Из-за этого повышается вероятность ЧП, которые могут случиться на электрических станциях.

Температура воздуха не обещает быть ниже -6 градусов. В ночь на 28 февраля столбик термометра покажет около -10 градусов, а завтра ожидается солнечный день по всей области.

Что касается Челябинска, то сегодня и завтра температура будет колебаться в районе двух градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание до -8.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru