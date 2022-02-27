В Челябинской области ожидается изморозь, туман и гололед

В Челябинске прогнозируют плюсовую температуру Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области ожидается изморозь, гололед и туман. Такие прогнозы сделали в региональном гидрометцентре на сегодня, 27 февраля. Из-за этого повышается вероятность ЧП, которые могут случиться на электрических станциях.

Температура воздуха не обещает быть ниже -6 градусов. В ночь на 28 февраля столбик термометра покажет около -10 градусов, а завтра ожидается солнечный день по всей области.

Что касается Челябинска, то сегодня и завтра температура будет колебаться в районе двух градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание до -8.

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