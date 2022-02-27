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Происшествия27 февраля 2022 11:10

В Челябинске разгромили подземный переход

Из строя вывели освещение
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Хулиганы сломали оборудование и оставили надписи. Фото: КДХ

Хулиганы сломали оборудование и оставили надписи. Фото: КДХ

В Челябинске хулиганы разгромили подземный переход возле торгового комплекса «Алмаз». На остановке «Опытный завод» неизвестные повредили линию освещения. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, уже начаты восстановительные работы.

— У нас не стреляют, так сами все портим, — возмущаются жители.

В КДХ призвали челябинцев, которые располагают информацией о вандалах, сообщить об этом, чтобы нарушители были найдены и наказаны.

Фото: КДХ

Фото: КДХ

Кстати, в это время подземные переходы в центре Челябинска взяты под усиленную охрану из-за проведения несанкционированных митингов.

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