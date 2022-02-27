Закрыли рот пенсионерке и начали искать деньги: в Челябинской области задержали двух женщин за попытку грабежа

Женщинам грозит до семи лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области задержали двух женщин, которые пытались ограбить 87-летнюю пенсионерку. Все это произошло в городе Пласт. Бабушка рассказала полицейским, что к ней домой пришли две женщины — они представились сотрудницами пенсионного фонда. Мошенницы сказали старушке, якобы ей положены дополнительные выплаты, и чтобы зря не стоять в очереди, они выпишут ей талон.

Пенсионерка заподозрила что-то неладное и позвонила соседям, чтобы посоветоваться с ними. Одна из женщин это заметила и закрыла бабушке рот ладонью. В это же время они начали выбрасывать вещи из шкафа, пытаясь найти деньги. Ничего не украв, женщины скрылись.

Но в итоге их нашли по горячим следам. Горе-грабительницами оказались 29 и 32-летние жительницы Коркинского района.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Максимальное наказание, которое грозит женщинам — лишение свободы на семь лет. Сейчас одна находится под подпиской о невыезде, а второй вынеси запрет определенных действий.

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