В Челябинской области полицейские спасли пенсионеров и откопали провалившуюся в сугроб машину

Фото: vk.com/kartaly_citi

В Челябинской области полицейские помогли пожилой паре, попавшей в аварию. Об этом рассказали в ГУ МВД региона. В Картилинском районе пенсионер на LADA Granta не правился с управлением на обледеневшей дороге. Машина съехала в кювет, сильно накренилась и едва не опрокинулась, но остановилась, увязнув в глубоком снегу.

Свидетелями аварии оказались сотрудники ДПС, которые в тот момент патрулировали трассу. Они спешно подъехали к месту происшествия и помогли выбраться из машины водителю и пассажирке. Мужчина и женщина не пострадали, но самостоятельно эвакуироваться из повисшей на краю дороги машины им было непросто.

На этом полицейские не остановились. Взяв лопаты, они принялись откапывать застрявший в снегу автомобиль. К работе присоединились другие неравнодушные водители. Совместными усилиями LADA удалось вытянут обратно на дорогу.

— Полицейские действовали быстро, откапывали машину своими силами и переживали за водителя и пассажира, за их самочувствие, — рассказала свидетельница «спасательной операции» Елена Шаболдина.

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