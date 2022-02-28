В Челябинск перенаправляют самолеты, которые не смогли сесть в Екатеринбурге

Самолеты вынужденно сели в Челябинске
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске утром 28 февраля приземлились самолеты, которые не смогли сесть в Екатеринбурге. Перенаправили были несколько рейсов. Екатеринбургский аэропорт Кольцово прекратил работу из-за погодных условий. В районе взлетно-посадочной полосы стоит густой туман.
По данным аэропорта, в Челябинске вместо Екатеринбурга приземлились самолеты «Уральских авиалиний» из Душанбе, Иркутска и Красноярска, два самолета из Сочи — воздушные суда авиакомпаний «Победа» и Nordwind. Кроме того в Челябинск перенаправили рейс Red Wings из Новокузнецка и самолет из египетского Шарм-эль-Шейха авиакомпании «Россия»,
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