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Общество28 февраля 2022 4:30

В Челябинск перенаправляют самолеты, которые не смогли сесть в Екатеринбурге

Аэропорт Кольцово закрыт из-за погоды, рейсы посылают в соседний регион
Елена КОЛЧИНА
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Самолеты вынужденно сели в Челябинске

Самолеты вынужденно сели в Челябинске

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске утром 28 февраля приземлились самолеты, которые не смогли сесть в Екатеринбурге. Перенаправили были несколько рейсов. Екатеринбургский аэропорт Кольцово прекратил работу из-за погодных условий. В районе взлетно-посадочной полосы стоит густой туман.

По данным аэропорта, в Челябинске вместо Екатеринбурга приземлились самолеты «Уральских авиалиний» из Душанбе, Иркутска и Красноярска, два самолета из Сочи — воздушные суда авиакомпаний «Победа» и Nordwind. Кроме того в Челябинск перенаправили рейс Red Wings из Новокузнецка и самолет из египетского Шарм-эль-Шейха авиакомпании «Россия»,

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