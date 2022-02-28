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Общество28 февраля 2022 5:32

Челябинцев попросили не приближаться к стенам домов, и вот почему

ЕДДС выступила с рекомендациями для горожан
Елена КОЛЧИНА
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Лед подстерегает челябинцев на поверхности асфальта и крышах зданий

Лед подстерегает челябинцев на поверхности асфальта и крышах зданий

Фото: Василий Вахрин

Жителей Челябинска предупредили об исходящей от домов опасности. Из-за сменяющих друг друга похолоданий и потеплений на карнизах выросли сосульки, с крыш валится наледь.

— Во избежание несчастных случаев не подходите близко к зданиям, — обратились к горожанам в Единой дежурно-диспетчерской службе. Также там предупредили об обледенении тротуаров.

По прогнозам метеорологов, до конца недели опасность не уменьшиться. Днем температура воздуха в Челябинске по-прежнему будет подниматься на 1-4 градуса выше нуля, а по ночам будет холодать до -2, -14 градусов.

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