Банк Уралсиб повысил ставки по сезонному вкладу «Прибыльный сезон»

Банк Уралсиб повысил ставки по сезонному срочному вкладу «Прибыльный сезон», а также ввел новый срок размещения вклада — 91 день. При размещении на 91 день ставка составляет 9,7%, на 181 день — 10,6% годовых, на 367 дней — 10,6%, на 1100 дней — 9,6% годовых.

Вклад «Прибыльный сезон» можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Прибыльный сезон» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия действительны на 25.02.2022 г. Минимальная сумма Вклада 100 000 рублей. Размер процентной ставки зависит от срока Вклада. Процентные ставки (годовых): 91 день — 9,7%, 181 день — 10,6%, 367 дней — 10,6%, 1100 дней — 9,6%. По вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока Вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного Вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок — аналогично первоначальному сроку Вклада «Прибыльный сезон», ставка определяется ставкой по вкладу «Доход» соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис Банка, и действующей на дату продления Вклада. Вклад доступен для открытия в офисах Банка. Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings, «B1» Moody’sInvestorsService,а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 235 точек продаж, 1 421 банкомат, 352 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.