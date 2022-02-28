Впервые в истории: в районную больницу Челябинской области привезли аппарат для рентгеновской диагностики сосудов

Фото: минздрав Челябинской области

В Саткинской районной больнице открыли отделение, где будут принимать пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Спасать жизни поможет новое рентгеновское оборудование.

В отделении развернули высокотехнологичный хирургический комплекс с ангиографом — аппаратом, который позволяет изучать сосуды пациента во время операции с помощью рентгеновского излучения.

— Ангиограф появился в нашем районе впервые в истории, — рассказала главврач больницы Ираида Крохина. — Впервые в Сатке появляются перспективы оказания на месте специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, в новое отделение будут привозить пациентов с острым коронарным синдромом. В просторечии его называют предынфарктным состоянием или сердечным приступом. Современное оборудование позволит также проводить диагностические обследования: проверять состояние сосудов, применять коронографию — самый достоверный метод обнаружения ишемической болезни.

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