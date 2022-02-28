Челябинский легкоатлет Тимур Моргунов в шестой раз завоевал титул чемпиона России

Фото: Федерация легкой атлетике России

В Москве завершился чемпионат России по легкой атлетике в помещениях. Уроженец Копейска Тимур Моргунов с результатом пять метров 75 сантиметров выиграл турнир прыгунов с шестом.

Это его шестой титул чемпиона России и лучший результат Тимура в нынешнем сезоне. После окончания турнира Моргунов сказал, что недоволен результатом. Но на данный момент это оптимальный результат, учитывая травму на ахилловом сухожилии, и коронавирус (за год он дважды переболел ковидом). После болезни Тимур сильно похудел, и сейчас весит примерно 71 кг, при оптимальном весе в 74-75 кг.

Отметим, что недавно Международная федерация легкой атлетики разрешили Тимуру Моргунову участвовать в чемпионатах мира и Европы и других международных стартах. Тимур после окончания чемпионата России сказал, что готов выступить в марте на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, который пройдет в Белграде (18-20 марта). Главное, чтобы организаторы допустили сборную России в выступлению на этом турнире.

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