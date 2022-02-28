В Челябинской области почти 2,6 тыс. человек за день заболели коронавирусом

Заболеваемость снижается, но намного медленнее, чем на прошлой недели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области зарегистрировали 2587 новых случаев коронавируса. Это на 28 меньше, чем днем ранее. Среди новых заболевших 186 школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 35 246 южноуральцев.

От ковидной пневмонии за сутки умерли 16 человек.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 282 659 жителей Челябинской области.

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