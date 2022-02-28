В Челябинске в ходе рейда администрация нашла 13 домов с опасной наледью и сосульками

Чистят крыши от сосулек далеко не везде. Фото: Лидия АНДРЕЕВА

Администрация Челябинска проверила на безопасность 73 многоквартирных дома. 14 из них оказались с наледью и сосульками. Об этом на аппаратном совещании рассказал вице-мэр Владимир Смирнов.

— Информацию по наледи направили в управление ЖКХ Челябинска и Главное управление жилищной инспекции по Челябинской области для проверок в отношении управляющих организаций, которые эти дома обслуживают.

Жалобы на наледь и сосульки начали активно поступать в администрацию от жителей.

— Количество сосулек будет каждый день увеличиваться, если вы не отработаете с управляющими компаниями вопросы сброса снега с крыш, потом будут проблемы по потолкам, — обратилась к замам мэр Наталья Котова. — Также есть ряд домов, где в подвалы уже идет вода.

Внезапная весна поставила чиновником в сложное положения: на прошедшей неделе главы районов только успели убрать ледовые городки и новогодние украшения, а уже надо решать вопрос с уборкой сосулек и субботниками. Предварительно массовая уборка города от мусора пройдет в конце марта.

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