От доброго сердца: «Соцгород» поздравил с днем рождения февральских именинников

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Общественники побывали в гостях у долгожителей вместе с представителями Центрального совета ветеранов. Мира Анатольевна Лужнова в феврале отпраздновала 90-летний юбилей. Проработала 20 с лишним лет руководителем химической службы в «Челябэнерго».

Ее ровесник — Михаил Николаевич Савчук в пятидесятые годы прошлого столетия участвовал в строительстве бензопровода «Омск — Уфа», работал слесарем. После службы в армии устроился на радиозавод, а позже перешел в «НИИИТ — опытный завод», был начальником технического бюро, начальником участка, инструментального цеха. На пенсию ушел в 73 года.

Также в феврале 90-летие отметила Екатерина Яковлевна Фролова. Во время Великой Отечественной войны она жила под Москвой. Несмотря на трудное послевоенное время, закончила техникум, а позже институт. Работала руководителем, а в последние годы заместителем начальника УРСА Челябинской области.

Судьба другой именинницы — Анастасии Тимофеевны Мокиной, которую также навестили общественники, связана с несколькими крупными предприятиями. В годы войны работала на АМЗ, потом устроилась на железную дорогу, где получила звание ветеран труда. Потом трудилась на почте в должности начальника почтового отделения.

— Работать я всегда любила. Сидеть на месте — отнимает много сил, — шутит 95-летняя юбилярша.

21 февраля исполнилось 83 года Анатолию Петровичу Суркову, бессменному лидеру Челябинского областного совета ветеранов. Представители движения «Соцгород» поздравили Анатолия Петровича с днем рождения и с Днем защитника Отечества и вручили подарок от Андрея Барышева.

Свою жизненную историю рассказал общественникам Газизьян Закирьянович Мигранов, которому 14 февраля исполнилось 87 лет.

— Мы росли в военное время. Голод, холод… Отец тогда на фронте был, а мама работала за двоих. Легкой жизни мы не видели. У нас, у мусульман, есть такая поговорка: «Богатым может сделать женщина и бедным сделать может тоже женщина». Все зависит от женщины. Мы с моей супругой вместе прожили 57 лет. Недавно, к сожалению, ее не стало. Дети, конечно, поддерживают меня. Они живут в Челябинске. А вообще я родился и большую часть жизни прожил в Кыштыме. Пошел работать в 16 лет, как только получил паспорт. Начал с работы на хлебзаводе дежурным слесарем. Потом прослужил 3 года в армии в городе Горьком. Работал автослесарем, ремонтировал машины. Потом стал шофером на ЧМЗ при заводе, а в последнее время работал в ЧВВАКУШе — заправлял на машине самолеты. Трудового стажа у меня 46 лет, — рассказывает ветеран.

Несмотря на солидный возраст, Газизьян Закирьянович находится в прекрасной физической форме и сохраняет бодрость духа. Он убежден, что долголетие зависит от дружной супружеской жизни. А еще от трудолюбия:

— Обязательно шевелиться надо: нельзя быть лентяем! — говорит ветеран. — Я все время в огороде что-то делаю, не сижу на месте. Ведь движение — это жизнь.

Напоследок Газизьян Закирьянович поблагодарил «Соцгород» за внимание и подарки и попросил передать лидеру движения Андрею Барышеву крепкого здоровья и удачи во всех делах.

Что ж, здоровье удача пригодятся всем. Поэтому мы еще раз поздравляем наших именинников и желаем им оставаться такими же бодрыми, жизнерадостными и неравнодушными!