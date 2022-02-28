В Магнитогорске назначили нового начальника УМВД, раньше он работал в Миассе

Константин Козицын (слева) займет место Сергея Меркулова на посту главы МВД Магнитогорска. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Магнитогорске сменился начальник УМВД. Сергей Меркулов, занимавший этот пост почти пять лет, ушел в отставку. Его зам Дмитрий Жабинын тоже подал рапорт, но передумал.

— 27 февраля Дмитрий Жабин обратился к начальнику ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанту полиции Михаилу Скокову с просьбой об отзыве своего рапорта о выходе на пенсию, сообщив о желании продолжить службу в органах внутренних дел. Начальник главка с его решением согласился, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Вместо Сергея Меркулова полицию Магнитогорска возглавит Константин Козицын. До недавнего времени он руководил ОМВД России по Миассу. Константина Козицына официально представят 1 марта.

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