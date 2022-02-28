Авиакомпания «Ижавиа» отменила рейсы Челябинск — Санкт-Петербург

Из Челябинска в Санкт-Петербург продолжат летать еще три авиакомпании Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Компания «Ижавиа» отказалась от рейсов из Челябинска в Санкт-Петербург и обратно. Причину этого решения ижевский перевозчик не пояснил, информация появилась на его сайте. Но запустили сообщение совсем недавно — 27 декабря 2021 года.

— Возврат стоимости билетов на рейсы Челябинск — Санкт-Петербург — Челябинск будет производиться по условиям вынужденного возврата с компенсацией 100% уплаченной суммы, — заявили в пресс-службе перевозчика.

Кроме того, пассажирам, которые купили билеты на сайте izhavia.su, деньги вернут автоматически без специального заявления. Вопросы перевозчику можно задать напрямую по круглосуточному номеру поддержки +7 (341) 222-26-44.

Между тем, у челябинцев остается большое количество возможностей добраться до Северной столицы. Ежедневно туда летают «Победа», «Россия» («Аэрофлот») и Smartavia.

Ранее в Челябинск перенаправили несколько самолетов, которые не смогли сесть в Екатеринбурге. Там аэропорт на время прекратил работу из-за погодных условий. Поэтому в столице Южного Урала приземлились рейсы из Душанбе, Иркутска и Красноярска, Сочи, Новокузнецка и Шарм-эль-Шейха.

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