Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил отпуска чиновникам

Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер сегодня на аппаратном совещании обратился к руководителям министерств, главам районов и депутатам. Губернатор Челябинской области сообщил, что отпуск чиновникам придется отменить до особого распоряжения. Также глава региона попросил обратить внимание на китайских поставщиков там, где работают санкции.

— Прошу проанализировать, какая импортная составляющая есть в наших проектах, — заявил Алексей Текслер. — Разобраться, чем ее можно заменить. Приоритет — российское, если нет российского — на Китай. Лучше сейчас потратим время на корректировку проектов, чем на их отмену в силу этих обстоятельств.

Также губернатор предостерег от отказов поставщиков от контрактов и завышения цен.

— Самое главное, чтобы не было причин подождать, пока цены подрастут, — отметил Текслер. — Коллеги, чтобы таких причин и обстоятельств не было. Прошу в этой части работать вместе с ФАСом, внимательно следить за теми поставщиками и подрядчиками, которые срывают контракты в силу этих обстоятельств. Лучше увеличивать оборачиваемость. Мы все свои обязательства будем выполнять.

Еще одна задача, которую поставил глава региона перед чиновниками — быть готовыми к кибератакам. Каждый случай Минцифра должна отработать с правоохранительными органами.

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