Мусоросортировочный комплекс Полигона ТБО в Полетаево готовят к масштабной модернизации

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Второй мусоросортировочный комплекс полигона ТБО в Полетаево ждет масштабная модернизация. Производственную площадку, где общий поток смешанного ТБО проходит разделение на фракции, полностью обновят в текущем году. Запуск линий с увеличенной сортировочной мощностью состоится уже в августе.

Строительные работы будут выполнены в рекордно короткие сроки: демонтаж старого оборудования, монтаж и отладка новых производственных узлов займет всего три месяца.

По плану проектная мощность обработки мусора увеличится более чем в два раза, что благоприятно отразится на еще двух показателях: значительно повысится качество выборки ВМР (вторичных материальных ресурсов), а захоронения, напротив, удастся сократить до исторического минимума.

— Мы полностью обновим всю технологическую цепочку, благодаря чему удастся увеличить объемы переработки на каждой линии более чем в два раза. И это, подчеркну, только на втором комплексе. Его модернизация обеспечит невиданное до сегодняшнего дня качество сортировки и выборки ВМР, — рассказал Роман Рупотка, заместитель генерального директора по производству ООО «Полигон ТБО».

Фактически, МСК №2 построят заново и оборудуют по последнему слову техники. В помещении смонтируют отопительную систему для комфортной работы персонала, из четырех сортировочных линий две заменят на абсолютно новые. Появятся и современные системы сепарации — грохоты и барабаны. Сепараторы увеличат долю сортировки мусора на фракции (стекло, металл, пластик, текстиль и пр.) уже на первом этапе подготовки мусора к обработке, то есть — до поступления на конвейерные столы. В том числе это поможет выбирать органическую фракцию для дальнейшего направления органики на компостирование.

Напомним, на Полигоне ТБО сейчас идет активное строительство первой очереди уникального для Челябинской области производственного участка компостирования органического мусора. В его ваннах будет перерабатываться от 40 до 60 тыс. тонн органики ежегодно, что позволит сократить захоронение органических «мусорных хвостов» в среднем на 45%.

В настоящий момент окончен монтаж изолирующего капитального фундамента, плит упорных стенок, заложена и залита цементной стяжкой арматурная конструкция. Строительство осуществляется с использованием спецтехники: обогревающего оборудования для бетона, погрузчиков, экскаваторов и кранов. Площадь первой очереди ванн для компостирования составит 1000 кв. м. Окончание строительства первого этапа запланировано на конец апреля 2022 года.

Отметим, что в 2021 году на полетаевском полигоне был установлен производственный рекорд: доля извлечения качественного вторсырья составила 15% и стала самой высокой за все годы работы предприятия. Впрочем, такой показатель является высоким и в масштабе всероссийской географии: в настоящее время средний процент выборки ВМР по стране составляет 8-10% (по данным нацпроекта «Экология»).

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