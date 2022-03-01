Правительство Челябинской области заплатит по 1 млн рублей призерам Олимпиады в Пекине

Встреча призер Олимпийских игр в Пекине Егора Яковлева. Фото: Минспорта Челябинской области

Региональные власти отметили выступление южноуральцев на зимних Олимпийских играх-2022. В недавнем постановлении правительства Челябинской области сообщается, что за серебряные медали хоккеисты, представляющие наш регион получат по одному миллиону рублей, участники Игр — по 400 тыс. рублей.

На Олимпийских играх в Пекине участвовали 13 южноуральских спортсменов. Призерами стала сборная России, в составе которой выступали четверо игроков: Егор Яковлев, Артем Минулин и Андрей Чибисов (все — магнитогорский «Металлург») и Сергей Телегин («Трактор»).

В постановлении губернатора также говорится и о единовременных денежных вознаграждениях и для участников и призеров зимних Паралимпийских игр, которые будут представлять Челябинскую область. За первое место — по 2 млн рублей, за второе — 1 млн, за третье — 800 тысяч рублей. За участие — по 400 тысяч.

Предоставлено Минспорта Челябинской области

Вознаграждения получат и тренеры спортсменов. За золото — миллион рублей, за серебро — 500 тысяч, за бронзу — 400 тысяч, за участие — 200 тысяч рублей.

Паралимпиада пройдет в Пекине с 4 по 13 марта. Южный Урал в Китае представят две спортсменки — Дарья Щукина и Ольга Беляк (керлинг).

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