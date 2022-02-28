Катки в Челябинске работают последний день

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Управление культуры Челябинска сообщает, что каток в парке имени Пушкина работает 28 февраля последний день. Решение по самому большому катку в парке имени Терешковой пока не принято.

— Сегодня сеансы есть, — сказали в администрации парка, — Что будет завтра, посмотрим.

Тем, временем, главы районов сообщают, что с 1 марта прекращается обслуживание хоккейных кортов.

— Ледовые городки уже демонтированы, на хоккейных кортах не рекомендую больше кататься, — сообщил глава Ленинского района Александр Орел.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru