В Челябинске перенесли проверку оповещения системы о ЧС

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В Челябинске 2 марта не будет проводиться проверка массового оповещения системы ЧС. Сирены должны будут заработать в другой день. Об этом сообщили в администрации города.
— В соответствии с решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комплексная проверка готовности системы оповещения населения Челябинска с запуском электросирен (громкоговорителей), запланированная на 2 марта, отменена и переносится на более поздник срок, — сообщили в мэрии Челябинска.
Напомним, 23 февраля сирена вызвала переполох в Копейске. Сигнал «Внимание всем» звучал в течение нескольких минут. Позже выяснилось, что тревожный вой огласил город из-за невнимательности работников сразу двух предприятий.
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