В Челябинской области мужчина зарезал ножом приятеля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области следственные органы предъявили обвинение в убийстве 34-летнему жителю Копейска. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление произошло ночью 25 февраля в одной из многоэтажек Копейска. Обвиняемый начал ссориться с приятелем и в какой-то момент начал наносить ему удары ножом. Мужчина от полученных ранений скончался на месте.

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, в том числе судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти потерпевшего, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. В ближайшее время его будут судить.

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