Крупные спортивные объекты в Челябинской области получат освобождение от уплаты налога на имущество

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области инвесторы, которые занимаются строительством крупных спортивных объектов, могут рассчитывать на освобождение от уплаты налога на имущество. Соответствующий законопроект приняли депутаты ЗСО. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

— Освобождение от уплаты имущественного налога касается организаций, строящих масштабные спортивные объекты и сооружения после 1 января 2021 года с первоначальной стоимостью не менее 700 млн рублей, — пояснили в ведомстве.

Под критерии получения льготной ставкой по налогу на имущество попадает Спортивный город на северо-западе Челябинска. Он будет включать теннисный центр спортивно-зрелищный комплекс и центр экстремальных видов спорта.

В Минэкономразвития подчеркнули, что законопроект направлен на привлечение новых инвесторов, а также на развитие спорта в регионе среди населения.

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