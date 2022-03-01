В Челябинской области изменят расписание электричек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дни мартовский праздников временно изменится график движения электропоездов в Челябинской области. В ЮУЖД решили запустить несколько дополнительных рейсов, а две электрички отменили.

Поезд, на котором туристы добираются до горнолыжного курорта «Солнечная долина», обычно ходит по субботам и воскресеньям. Он будет курсировать и в выходные 6, 7 и 8 марта. В каждый из дней отправление из Челябинска назначено на 8:35, а обратные поезда из Миасса в Челябинске будут выезжать в 17:16 по местному времени.

Электричку №6004 «Полетаево-1 — Челябинск» отменили 7 и 8 марта. Зато она вне обычного расписания выедет из Полетаево в 7:38 5 марта.

Поезд №6048 «Златоуст — Челябинск», который отправляется с вокзала в 17:43, отменили 6 марта, но назначили на 8 марта.

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