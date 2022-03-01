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Общество1 марта 2022 4:08

На челябинском северо-западе появится новый детский сад на 200 мест

Его начнут строить в марте
Елена КОЛЧИНА
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В детский сад примут 200 воспитанников

В детский сад примут 200 воспитанников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте начнут строить новый детский сад в челябинском микрорайоне №45 на Краснопольской площадке. Как сообщили в мэрии, завершить строительство планируют еще до конца 2022 года. После этого садик сможет принять 200 воспитанников.

Строительство будут вести в квартале между улицами Чуйкова, Бейвеля, Профессора Благих и Шмакова. Чтобы освободить место для детсада, там придется срубить деревья. Сносом зеленых насаждений займутся уже в ближайшее время.

— Земельный участок не относится к лесному фонду, — уточнили в городской администрации. Там добавили, что проект детского сада еще год назад утвердили на публичных слушаниях и внесли в план микрорайона.