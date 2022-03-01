Легионеры челябинского «Трактора» выйдут на матч с «Нефтехимиком», несмотря на рекомендации чешского МИДа

Чех Лукаш Седлак сегодня, 1 марта сыграет за «Трактор» в стартовом матче плей-офф. Фото ХК «Трактор».

Чешские хоккеисты получили звонки от своего Министерства внутренних дел с требованием уехать из России и вернуться на родину, — сообщает один из Sport.ru. Ранее с аналогичным заявлением выступал чешский МИД. В «Тракторе» трое легионеров — Лукаш Седлак, Томаш Гика и Роман Вилл.

В пресс-службе клуба сообщили, что все три чешских игрока сейчас готовятся к первому матчу серии плей-офф с «Нефтехимиком», который пройдет сегодня, 1 марта.

— Если появится какая-то информация по поводу требований относительно чешских игроков, то клуб ее предоставит. Пока на этот счет нет никаких сведений, — сообщил «Комсомольской правде» пресс-атташе ХК «Трактор» Антон Балахнин.

Экс-директор «Трактора» Марк Винницкий считает, что по условиям контрактов профессионального клуба игроки должны выступать за свой клуб, иначе им грозят финансовые штрафы.

Сегодня в составе «Трактора» играют еще трое легионеров — швед Лоуренс Пилут, финн Тему Пулккинен и американец Ник Бэйлен. Правда, последний имеет еще и второе гражданство — белорусское.

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