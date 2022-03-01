В Челябинской области 2,5 тыс. человек заболели коронавирусом за день

Уже более 285 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 2497 новых случаев коронавируса. Это ровно на 90 меньше, чем днем ранее. 180 из новых заболевших — школьники.
Заболеваемость Covid-19 в Челябинской области снижается, но по-прежнему высоким остается количество смертей. За последние сутки от ковидной пневмонии скончались 18 человек.
По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 33 774 южноуральца.
За все время с начала пандемии 285 156 жителей Челябинской области заболели Covid-19
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