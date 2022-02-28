За прошлый год восемь миллиардов рублей из бюджета области потрачено с нарушениями

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Восемь миллиардов бюджетных рублей в Челябинской области в 2021 году потрачено с нарушениями, пишет телеграм-канал о жизни региона «Челябушка».

— В целом аудиторы Контрольно-счетной палаты успели проверить траты на 17 миллиардов и на выходе получается, что без косяков не обошлось почти в половине случаев, — говорят авторы паблика.

Львиная доля (70%) приходится на бухгалтерские ошибки, также в списке нецелевое применение средств, а чуть больше миллиарда израсходовано неэффективно. Кстати, ранее в КСП уточняли, что в категории «неэффективные расходы» по региону лидирует приобретение бесполезного оборудования и излишней площади при расселении аварийного фонда.

— Из года в год нам не удается справиться и с неправильным начислением зарплат, и с принятием за деньги некачественных или даже невыполненных работ, — добавляет канал. — Есть над чем задуматься (как исправиться) и уж точно пока нечем гордиться.