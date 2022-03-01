В Челябинской области откроют «космическую» поликлинику

Фото: Минздрав Челябинской области

В Челябинской области скоро откроется детская поликлиника с необычным дизайном. Стены только что отремонтированного медучреждения в Южноуральске украсят яркие росписи.

— Основные, капитальные ремонтные работы завершены точно в срок. Сейчас работают художники, — рассказала главврач южноуральской городской больницы Наталья Ишуткина.

Всего на стены нанесут 17 огромных рисунков, в том числе изображения космического корабля и дружелюбного робота. Помимо развлекательных картин будут и познавательные. Например, перед приемом врача маленькие пациенты смогут познакомиться с устройством Солнечной системы.

Космическая тема — не единственная в поликлинике. На стенах нарисуют также подводный мир и современный город.

Когда художники закончат работу, в обновленных врачебных кабинетах расставят новую мебель. Как уточнили в пресс-службе областного минздрава, после этого поликлиника будет готова к открытию. Принять первых пациентов собираются в апреле.

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