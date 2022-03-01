Раскрути САМОЦВЕТЫ на подарки

Жене — украшение, дочке — новый смартфон, теще — робот-пылесос, а себе любимому — ноутбук! Вот далеко не полный список подарков, которые можно выиграть в САМОЦВЕТАХ. В первый день весны встречаем новую масштабную акцию!

Чтобы испытать свою удачу, необходимо с 1 марта до 29 мая 2022 года совершить покупку в салонах или интернет-магазине САМОЦВЕТЫ. За каждые 6 тысяч рублей в чеке выдается один купон со штрих-кодом. Далее необходимо зарегистрировать его на сайте и следить за результатами.

Нас ждут 5 промежуточных розыгрышей, которые будут проходить дважды в месяц. Первый состоится уже 15 марта. На каждом этапе будут разыграны десятки ценных призов для всей семьи: бытовая техника и электроника, ювелирные украшения, спортивный инвентарь и подарочные карты. А 2 июня состоится грандиозный финал, где подарков будет еще больше.

Кстати, чем выше стоимость покупок, тем больше участник получит купонов. Соответственно и шансов на победу будет больше! Ведь каждый купон участвует в розыгрышах до тех пор, пока не окажется выигрышным!

Подробности акции уточняйте на сайте и у продавцов-консультантов в салонах.