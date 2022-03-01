Челябинский «Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком» в первом раунде плей-офф КХЛ

«Трактор» в первом матче плей-офф переиграл «Нефтехимика». Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

В играх на вылет простых и проходных матчей не бывает. Спецы говорят, что в плей-офф хоккеисты соревнуются "на все деньги", и не важно, какое место занимала команда перед началом Кубка Гагарина.

Это подтвердили и стартовавшие домашние игры в 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ. И в Челябинске, и в Магнитогорске гости первыми открыли счет. «Металлург» к началу третьего периода в матче с казахстанским «Барысом» уступал 0:2, «Трактор» в противостоянии с «Нефтехимиком» к середине третьего отрезка матча не мог выйти вперед - 3:3. Кстати, все три гола черно-белых забросили легионеры - Тему Пулккинен, Ник Бейлен и Лукаш Седлак. Напомним, что на днях прошла информация, что МВД Чехии отзывает трех своих легионеров (Роман Вилл, Томаш Гика, Лукаш Седлак) из расположения челябинского клуба, но эту информацию в клубе не подтвердили. Иностранцы продолжают защищать цвета «Трактора». За три минуты до конца третьего периода Никита Тертышный вывел «медведей» вперед - 4:3

Что касается поединка в Магнитке, то в третьем периоде «лисы» отыграли две шайбы, но гости из Казахстана довели игру до победы - 3:2

Вторые матчи 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции «Трактор» и «Металлург» проведут против этих же соперников на домашних площадках 3 марта.

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