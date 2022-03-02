В Челябинске 2 марта перестали работать три светофора

Светофоры не заработают до вечера Фото: Алексей ФОКИН

В Челябинске утром 2 марта отключили светофоры сразу на трех перекрестках.

Автоматически регулировать движение прекратили на пересечениях проспекта Ленина и улицы Героев Танкограда, проспекта Ленина и улицы 40-летия Октября, на перекрестке улиц Героев Танкограда и Ловина.

Все три светофора погасли в 8:30.

Как сообщили в челябинском Комитете дорожного хозяйства, отключение не аварийное, а плановое.

Снова запустить светофоры рассчитывают в 17:00. До этого времени автомобилистов предупреждают о возможных затруднениях движения при проезде по перекресткам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru