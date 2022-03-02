В Челябинске 2 марта перестали работать три светофора

Светофоры не заработают до вечера
Фото: Алексей ФОКИН
В Челябинске утром 2 марта отключили светофоры сразу на трех перекрестках.
Автоматически регулировать движение прекратили на пересечениях проспекта Ленина и улицы Героев Танкограда, проспекта Ленина и улицы 40-летия Октября, на перекрестке улиц Героев Танкограда и Ловина.
Все три светофора погасли в 8:30.
Как сообщили в челябинском Комитете дорожного хозяйства, отключение не аварийное, а плановое.
Снова запустить светофоры рассчитывают в 17:00. До этого времени автомобилистов предупреждают о возможных затруднениях движения при проезде по перекресткам.
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