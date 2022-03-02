Дорогу между Челябинском и Екатеринбургом закончат перестраивать летом 2022 года

Фото: ФКУ Упрдор "Южный Урал"
В Челябинской области в этом году закончат реконструкцию трассы М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу. Ремонт последнего участка готовятся завершить летом. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Дорогу расширяют вдвое: вместо двух полос для автомобильного движения откроют четыре.
Капремонт на отрезке между 79-м и 121-м километрами трассы начали в 2020 году. К сегодняшнему дню закончили перестраивать 31 километр проезжей части, в том числе обновили обветшавший мост через реку Синара.
Расширять дорогу понадобилось из-за растущей интенсивности движения. Со стороны Челябинска в Екатеринбург в сутки проезжают до 15 тыс. автомобилей. Двух полос для такого количества машин не хватает.
— Четырехполосное движение на всем протяжении трассы М-5 «Урал» обеспечит быстрый и безопасный проезд, — пообещал накануне глава Росавтодора Роман Новиков.
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