Из Челябинска запустят дополнительный рейс в Минводы для вывоза застрявших на юге пассажиров

Фото: Международный аэропорт «Минеральные Воды»/vk.com

Авиакомпания «Азимут» выполнит дополнительный рейс Минеральные Воды — Челябинск, чтобы вывезти пассажиров, которые не могут вылететь из Ростова-на-Дону и Караснодара. Перелет состоится в понедельник, 7 марта. Вылет в Челябинск в 00:40, обратный в Минводы — 06:35.

— Пассажиры отмененных рейсов из Ростова-на-Дону и Краснодара имеют возможность совершить перелет из Минеральных Вод после получения уведомления об отмене рейса по смс и электронной почте, — сообщается на сайте авиакомпании.

Для переоформления билета нужно направить ответное письмо на уведомление об отмене рейса на электронную почту сall-центра авиакомпании: infoavia@azimuth.aero. Дополнительная плата за переоформление взиматься не будет, пообещали в авиакомпании.

Напомним, накануне аэропорту продлили запрет на полеты в южные города России. Из Челябинска отменены рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Воронеж и Симферополь.

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