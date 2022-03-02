В Челябинске машина с двумя детьми попала в ДТП

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске школьник пострадал в ДТП, его маленькая сестра чудом избежала травм. Авария произошла вечером 1 марта на улице Чичерина. Столкнулись Mazda CX-5 и Skoda Octavia.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 43-летний водитель Mazda собирался совершить разворот и должен был занять крайний ряд на проезжей части, но не сделал этого. В результате, когда машина стала поворачивать, в нее врезалась ехавшая в соседнем ряду Skoda. За рулем иномарки была 41-летняя женщина, с ней ехали двое детей.

В ДТП пострадал 16-летний мальчик. Он был пристегнут ремнем безопасности на переднем сиденье, но все равно разбил голову при столкновении. Школьнику оказали медицинскую помощь. Трехлетняя девочка, которая ехала на заднем сиденье в детском автокресле, осталась невредима.

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