Почти ничего не видно: утром на Челябинск опустился непроницаемый туман

Читатель КП-Челябинск

В Челябинске ранним утром 2 марта сгустился туман. Водителям с опаской пришлось проезжать по дорогам из-за того, что видимость ухудшилась.

По данным сервиса «Яндекс.Прбки», к 9:00 интенсивность заторов на улицах Челябинска составила 5 баллов. Для метеорологов туман не стал неожиданностью. Еще накануне они прогнозировали его появление, а также изморозь и гололед.

На погоду влияют резкие перепады температур: по ночам становится морозно, а днем температура воздуха поднимается до плюсовых отметок. Появлению тумана посодействовали очень высокая — 89% — влажность воздуха и стихший ветер. В штиль дымка рассеивается намного медленней.

Днем 2 марта ветер должен усилиться. Будет от 0 до +5 градусов. А в ночь на четверг 3 марта снова похолодает: до -12, а в низинах даже до -21 градуса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru