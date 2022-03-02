Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам и накопительным счетам. Наибольшее повышение в линейке вкладов произошло по срочному сезонному вкладу «Прибыльный сезон». Теперь при размещении на 91 день ставка составляет 17%, на 181 день — 15% годовых, на 367 дней — 11,5%, на 1100 дней — 9,6% годовых.

Ставки по вкладам вида «Доход» в долларах теперь составляют: при размещении на сроки 91 или 181 день — от 1,95 до 3,5% годовых в зависимости от пакета услуг и суммы вклада, на срок 367 дней — от 1,2 до 2% годовых в зависимости от пакета услуг и суммы вклада.

Ставки по Накопительному счету, Накопительному счету «Зарплатный», Накопительному счету «Premium Light», Накопительному счету «Premium», Накопительному счету «Прайвет», Накопительному счету «Первый» в рублях на суммы от 1 000 000 до 49 999 999,99 рублей в зависимости от вида счета и суммы теперь составляют от 12 до 14,5% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 235 точек продаж, 1 421 банкомат, 352 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.