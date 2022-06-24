В Челябинской области из горящей квартиры спасли женщину и двух кошек

Кошки и их хозяйка остались целы Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Троицке Челябинской области из объятой пламенем квартиры на пятом этаже спасли женщину и двух кошек.

Пожар произошел утром 24 июня. Огонь объял кухню «малосемейки». В окно валил дым, видны были языки пламени.

Хозяйка квартиры спала и не заметила, как началось возгорание. Проснулась она, когда стала задыхаться от едкого дыма.

— Все было в дыму, — рассказала женщина. — Я растерялась, начала искать своих кошек. Когда я их обнаружила, дыма стало еще больше, самостоятельно выход найти я не смогла.

В горящую квартиру поднялись по автолестнице. Фото: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

От гибели троичанку и ее питомиц спасли вовремя подоспевшие спасатели. К горящему дому прибыли 7 пожарных машин и 30 сотрудников МЧС.

Из здания с помощью специального оборудования эвакуировали восемь жильцов. В итоге никто, включая животных, не погиб и не пострадал, пожар быстро потушили.

Жильцов вывели на улицу. Фото: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

Как рассказали в седьмом пожарно-спасательном отряде регионального ГУ МЧС, причиной возгорания, скорее всего, стало короткое замыкание в электропроводке.

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