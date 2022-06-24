В центре Челябинска закрывается бар Greenery

Бар проработал почти 5 лет. Фото: GREENERY Friends’ Bar / vk.com
Помните бар Greenery на улице Цвиллинга в центре Челябинска? Он закрывается. Об этом объявила его владелица, ресторатор Татьяна Мизюрина, в своих социальных сетях. Говорит, что в этой локации «офигенный» бургер в исполнении этой команды уже никто не съест.
– Благодарна гостям. Благодарна команде. Это был крутой опыт. Я пошла дальше, – объявила Татьяна Мизюрина.
На улице Цвиллинга бар работал почти 5 лет и продолжит до 30 июня включительно. После этого он переедет на новое место. Его ресторатор обещает объявить до конца недели.
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